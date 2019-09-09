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РИА Новости

Биография Вадима Шумкова

07:36 09.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с врио губернатора Курганской области В. Шумковым
Президент РФ В. Путин встретился с врио губернатора Курганской области В. Шумковым
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вадим Михайлович Шумков родился 9 марта 1971 года в селе Шастово Варгашинского района Курганской области.
В 1996 году окончил Томский государственный университет по специальности "юриспруденция".
В ноябре-декабре 1994 года работал экономистом по учету в Нефтеюганском филиале АКБ "Тюменьпрофбанк".
В январе-марте 1995 года – юрисконсультом управления ценных бумаг в НК "ЮКОС" АО "Юганскнефтегаз".
В апреле 1995 года – ноябре 1998 года был помощником президента, юрисконсультом, генеральным директором фирмы "Юганскпромфинко".
С декабря 1998 года по январь 2000 года Вадим Шумков был назначен Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) конкурсным управляющим ООО "Юганскпромфинко".
С июня 1998 года по июнь 2000 года назначен Арбитражным судом ХМАО конкурсным управляющим АОЗТ "АТО-2".
С июля 2000 года по февраль 2001 года – юрисконсульт в ООО "Торговый дом".
С февраля 2001 года по май 2002 года был назначен Арбитражным судом ХМАО внешним управляющим ОАО "Нефтеюганский речной порт".
С мая 2002 года по март 2003 года – консультант внешнего управляющего, советник внешнего управляющего в ОАО "Нефтеюганский речной порт".
С марта по август 2003 года занимал пост советника конкурсного управляющего ОАО "Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод".
С декабря 2003 года по март 2004 года – советник управляющего в ООО "Альянс".
С апреля 2004 года по ноябрь 2012 года Вадим Шумков был заместителем директора департамента стратегического развития, начальника управления стратегического развития, директором Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
С ноября 2012 года по октябрь 2015 года – заместитель губернатора области, директор Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
С октября 2015 года – заместитель губернатора Тюменской области.
2 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области.
Награжден почетными грамотами, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015) и т.д.
Женат, есть четверо детей.
Декларированный годовой доход за 2018 год составил 12,2 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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