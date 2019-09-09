Биография Владимира Владимирова

В 1997 году окончил Уфимский государственный нефтегазовый университет по специальности "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов".

В 1997-2001 годах работал в Ханты-Мансийском автономном округе начальником установки подготовки и перекачки нефти нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Ватьеганнефть" предприятия "Когалымнефтегаз", входящего в структуру ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь".

С 2001 года по 2002 год занимал должность начальника цеха подготовки и перекачки нефти НГДУ "Дружбанефть" предприятия "Когалымнефтегаз".

В 2002 году работал заместителем главного инженера по подготовке и перекачке нефти – начальником отдела подготовки нефти НГДУ "Повхнефть" предприятия "Когалымнефтегаз".

В 2002-2005 годах – заместитель начальника отдела подготовки нефти, заместитель главного инженера по подготовки нефти – начальник отдела предприятия "Когалымнефтегаз".

В 2005-2007 годах был директором по маркетингу и стратегии, затем генеральным директором ООО "Геойлбент" (Ямало-Ненецкий автономный округ).

С 2007 года по 2009 год работал директором технического департамента, затем заместителем генерального директора – главным инженером ОАО "Верхнечонскнефтегаз" (Иркутская область).

В 2009-2010 годах занимал руководящие должности в филиале "Муравленковскнефть" ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" (Ямало-Ненецкий автономный округ).

В марте 2010 года Владимиров был избран депутатом законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по Муравленковскому одномандатному округу.

С 2010 по 2013 год занимал должности заместителя губернатора, первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Курировал вопросы экономического развития, использования природных ресурсов, работы топливно-энергетического комплекса.

27 сентября 2013 года указом президента РФ Владимир Владимиров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края.

Владимир Владимиров женат, у него трое сыновей и дочь.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья, набрав 79,65% голосов.