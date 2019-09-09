Биография Владимира Владимирова

Владимир Владимирович Владимиров родился 14 октября 1975 года в городе Георгиевске (Ставропольский край).
В 1997 году окончил Уфимский государственный нефтегазовый университет по специальности "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов".
В 1997-2001 годах работал в Ханты-Мансийском автономном округе начальником установки подготовки и перекачки нефти нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Ватьеганнефть" предприятия "Когалымнефтегаз", входящего в структуру ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь".
С 2001 года по 2002 год занимал должность начальника цеха подготовки и перекачки нефти НГДУ "Дружбанефть" предприятия "Когалымнефтегаз".
В 2002 году работал заместителем главного инженера по подготовке и перекачке нефти – начальником отдела подготовки нефти НГДУ "Повхнефть" предприятия "Когалымнефтегаз".
В 2002-2005 годах – заместитель начальника отдела подготовки нефти, заместитель главного инженера по подготовки нефти – начальник отдела предприятия "Когалымнефтегаз".
В 2005-2007 годах был директором по маркетингу и стратегии, затем генеральным директором ООО "Геойлбент" (Ямало-Ненецкий автономный округ).
С 2007 года по 2009 год работал директором технического департамента, затем заместителем генерального директора – главным инженером ОАО "Верхнечонскнефтегаз" (Иркутская область).
В 2009-2010 годах занимал руководящие должности в филиале "Муравленковскнефть" ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" (Ямало-Ненецкий автономный округ).
В марте 2010 года Владимиров был избран депутатом законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по Муравленковскому одномандатному округу.
С 2010 по 2013 год занимал должности заместителя губернатора, первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Курировал вопросы экономического развития, использования природных ресурсов, работы топливно-энергетического комплекса.
27 сентября 2013 года указом президента РФ Владимир Владимиров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края.
14 сентября 2014 года всенародным голосованием жителей региона избран губернатором Ставропольского края.
28 января 2019 года вошел в состав президиума Государственного Совета Российской Федерации.
Владимир Владимиров женат, у него трое сыновей и дочь.
Декларированный годовой доход за 2018 год составил более 4,4 миллиона рублей.
В единый день голосования 8 сентября 2019 года Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья, набрав 79,65% голосов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников