Биография Бату Хасикова

С 2003 по 2008 год служил в милиции (ныне полиция). Имеет звание старшего лейтенанта милиции.

В марте 2008 году был избран депутатом Народного хурала (парламента) Республики Калмыкия. Являлся членом комитета по делам молодежи и спорта.

С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года – представитель в Совете Федерации исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия.

С декабря 2012 года по апрель 2014 года – член комитета СФ по науке, образованию, культуре и информационной политике, с апреля по сентябрь 2014 года – член комитета СФ по науке, образованию и культуре.

С 2017 года по 2019 год занимал должность советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

20 марта 2019 года президент РФ назначил Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия до вступления в должность лица, избранного главой Калмыкия.

С 1991 года занимается боевыми искусствами.

Бату Хасиков – многократный чемпион по кикбоксингу , мастер спорта международного класса по кикбоксингу; мастер спорта по боевому самбо, по рукопашному бою; мастер спорта боевых искусств (РСБИ), лауреат премии "Золотой пояс-2012" в номинации "Самая яркая победа года" (мужчины).

Хасиков является сооснователем промоутерской компании Fight Nights Global.