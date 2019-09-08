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РИА Новости

МВД Абхазии взяло под усиленную охрану район, где находится ЦИК

21:34 08.09.2019
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© Sputnik / Илона ХварцкияАвтомобиль МВД Абхазии
Автомобиль МВД Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
Автомобиль МВД Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. МВД Абхазии взяло под усиленную охрану район, где находится здание ЦИК республики, сообщил министр МВД республики Гарри Аршба.
В воскресенье в Абхазии состоялся второй тур выборов главы республики, за президентский пост боролись действующий руководитель Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.
"Участок, где находится ЦИК, будет взят под усиленную охрану", - сообщил Аршба журналистам.
На вопрос, будет ли там находиться СОБР, министр ответил утвердительно.
Милиция Абхазии перекрыла проезд автомобилей по улице Конфедератов, где находится ЦИК. Сейчас там начался подсчет голосов.
По первым данным штаба действующего президента Рауля Хаджимбы, полученным после обработки 5,7 тысячи голосов с избирательных участков, Хаджимба набирает более 50%.
Всего на выборах президента проголосовали свыше 64 тысяч человек.
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