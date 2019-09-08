Генсек ООН надеется на конструктивный диалог между Киевом и Москвой

ООН, 8 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц Россией и Украиной, надеется на регулярный конструктивный диалог между сторонами, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь приветствует обмен осужденными и задержанными, который состоялся между Российской Федерацией и Украиной 7 сентября, и выражает признательность всем тем, кто добился этого, включая президента Владимира Зеленского и президента Владимира Путина", - сказано в заявлении.

По словам Дюжаррика, Гутерреш "надеется, что этот важный гуманитарный акт мог бы послужить позитивным шагом к укреплению доверия между всеми". Это, по мнению генсека, позволило бы наладить регулярный и конструктивный диалог на всех уровнях с целью проложить путь к окончательному урегулированию конфликта на востоке Украины.