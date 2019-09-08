Генсек ООН надеется на конструктивный диалог между Киевом и Москвой

ООН, 8 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц Россией и Украиной, надеется на регулярный конструктивный диалог между сторонами, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь приветствует обмен осужденными и задержанными, который состоялся между Российской Федерацией и Украиной 7 сентября, и выражает признательность всем тем, кто добился этого, включая президента Владимира Зеленского и президента Владимира Путина", - сказано в заявлении.
По словам Дюжаррика, Гутерреш "надеется, что этот важный гуманитарный акт мог бы послужить позитивным шагом к укреплению доверия между всеми". Это, по мнению генсека, позволило бы наладить регулярный и конструктивный диалог на всех уровнях с целью проложить путь к окончательному урегулированию конфликта на востоке Украины.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.