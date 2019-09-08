В Восточном Дегунино проведут контрольный ручной пересчет на выборах в МГД

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Контрольный ручной пересчет голосов на выборах в Мосгордуму проведут в Восточном Дегунино, его выбрали путем жеребьевки на брифинге в Мосгоризбиркоме.
Как ранее пояснял член комиссии Дмитрий Реут, ручной пересчет проводится для того, что проверить работу техники (КОИБы) и показать избирателям открытость выборов. Для этого выбрали всего один район.
"В Москве всего 79 районов, в которых применяются КОИБы. Предлагаю провести пересчет на трех избирательных участках. Если данные не совпадут, то контрольный ручной пересчет проведут на всех участках данной территории", - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходил эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019