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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Итоговая явка на электронном голосовании в Москве составила 92,3%

20:17 08.09.2019 (обновлено: 20:23 08.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Итоговая явка на электронном голосовании на выборах в Могсордуму составила 92,3%, сообщается в Telegram-канале Общественного наблюдательного штаба по контролю и наблюдением за выборами.
"Итоговая явка на электронном голосовании в ходе выборов депутатов Московской городской думы составила 92,3%", - говорится в сообщении.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходил эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
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