Итоговая явка на электронном голосовании в Москве составила 92,3%

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Итоговая явка на электронном голосовании на выборах в Могсордуму составила 92,3%, сообщается в Telegram-канале Общественного наблюдательного штаба по контролю и наблюдением за выборами.
"Итоговая явка на электронном голосовании в ходе выборов депутатов Московской городской думы составила 92,3%", - говорится в сообщении.
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходил эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.