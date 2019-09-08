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РИА Новости
Республика Татарстан

Жители Татарстана на выборах депутатов голосуют и за благоустройство дворов

20:08 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Целыми дворами приходили жители Татарстана в воскресенье на избирательные участки, где можно было не только проголосовать на выборах депутатов республиканского парламента, но и принять участие в анкетировании по благоустройству дворовых пространств, по результатам которого будут определены приоритетные направления региональной программы "Наш двор", сообщили в едином информационном центре республики.
В воскресенье в Татарстане проходят выборы депутатов госсовета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев. В республике работает 2,8 тысячи избирательных участков. Голосование проходит с 7.00 до 20.00. По данным на 18.00 явка составила 58,1%.
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"Одновременно с выборами в Татарстане проходит анкетирование по благоустройству дворовых пространств. Каждый житель может высказать свое мнение о наиболее приоритетных направлениях обустройства придомовых территорий: озеленении, освещении, увеличении парковочных мест, установке малых архитектурных форм, а также мусорных контейнеров для раздельного сбора отходов. Люди приходят на избирательные участки целыми дворами", - говорится в сообщении.
Анкетирование проводится по поручению президента Татарстана, который 20 августа объявил о старте новой республиканской программы "Наш двор". В рамках программы за три года в Татарстане пройдет ремонт и благоустройство всех дворовых пространств многоквартирных домов во всех районах и городах республики. На реализацию программы будет выделено 50 миллиардов рублей, в том числе из доходов нефтяных компаний республики. Реализация программы стартует в 2020 году.
В настоящее время завершена паспортизация всех придомовых территорий республики, специалисты приступили к подготовке проектов. Всереспубликанское анкетирование необходимо, чтобы все работы по благоустройству прошли согласно пожеланиям татарстанцев.
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Анкеты для сегодняшнего опроса многие татарстанцы получили заранее. На последней неделе перед выборами их разнесли по квартирам. Заполненные анкеты участники опроса отдают волонтерам на избирательных участках или опускают в специальные ящики рядом с участковыми избирательными комиссиями.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что разработке программы "Наш двор" предшествовала большая работа с населением. В частности, определен перечень необходимых работ, включающий установку скамеек, светильников, благоустройство детских площадок, организацию парковок. По его словам, главный принцип при разработке новой программы - услышать запросы татарстанцев, и массовое анкетирование позволит каждому гражданину высказаться о стандартах благоустройства придомовых территорий.
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