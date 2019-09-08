Жители Татарстана на выборах депутатов голосуют и за благоустройство дворов

Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани

Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани

КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Целыми дворами приходили жители Татарстана в воскресенье на избирательные участки, где можно было не только проголосовать на выборах депутатов республиканского парламента, но и принять участие в анкетировании по благоустройству дворовых пространств, по результатам которого будут определены приоритетные направления региональной программы "Наш двор", сообщили в едином информационном центре республики.

В воскресенье в Татарстане проходят выборы депутатов госсовета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев. В республике работает 2,8 тысячи избирательных участков. Голосование проходит с 7.00 до 20.00. По данным на 18.00 явка составила 58,1%.

"Одновременно с выборами в Татарстане проходит анкетирование по благоустройству дворовых пространств. Каждый житель может высказать свое мнение о наиболее приоритетных направлениях обустройства придомовых территорий: озеленении, освещении, увеличении парковочных мест, установке малых архитектурных форм, а также мусорных контейнеров для раздельного сбора отходов. Люди приходят на избирательные участки целыми дворами", - говорится в сообщении.

Анкетирование проводится по поручению президента Татарстана, который 20 августа объявил о старте новой республиканской программы "Наш двор". В рамках программы за три года в Татарстане пройдет ремонт и благоустройство всех дворовых пространств многоквартирных домов во всех районах и городах республики. На реализацию программы будет выделено 50 миллиардов рублей, в том числе из доходов нефтяных компаний республики. Реализация программы стартует в 2020 году.

В настоящее время завершена паспортизация всех придомовых территорий республики, специалисты приступили к подготовке проектов. Всереспубликанское анкетирование необходимо, чтобы все работы по благоустройству прошли согласно пожеланиям татарстанцев.

Анкеты для сегодняшнего опроса многие татарстанцы получили заранее. На последней неделе перед выборами их разнесли по квартирам. Заполненные анкеты участники опроса отдают волонтерам на избирательных участках или опускают в специальные ящики рядом с участковыми избирательными комиссиями.