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РИА Новости

СМИ: эксперты МАГАТЭ нашли следы урана в пробах, взятых на складе в Иране

20:05 08.09.2019
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© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ обнаружили следы урана в пробах, взятых в Тегеране на одном из иранских объектов, который ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл "секретным атомным складом", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
Выступая на прошлой неделе в Генассамблее ООН, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху показывал снимки "секретного атомного склада", где, по его утверждению, иранцы скрывают от мирового сообщества сотни тонн ядерного оборудования и материалов в расчете на их использование в будущем в военных целях. В Тегеране отвергают обвинения в свой адрес.
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По данным источников, эксперты МАГАТЭ провели инспекцию склада и отправили взятые там пробы на анализ. Результат показал, что в пробах были обнаружены следы урана, однако, по словам одного из дипломатических источников, этот уран не был обогащен до уровня, достаточного для производства ядерного оружия.
Как сообщает агентство, обнаружив следы урана, эксперты попросили у иранской стороны объяснений, однако Тегеран отказался их предоставить. По словам одного из источников, "существует множество возможных объяснений" происхождения следов урана, однако на данный момент не известно, как он появился на объекте.
Ни МАГАТЭ, ни власти Ирана не ответили на запрос агентства о комментариях.
В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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