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РИА Новости

В Германии 14 человек пострадали из-за возгорания на фестивале выпечки

19:35 08.09.2019
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© Fotolia / JFsPicМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии
© Fotolia / JFsPic
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали на традиционном фестивале выпечки в Германии из-за возгорания кипящего жира, в который, вероятно, попала дождевая вода, сообщает издание Focus со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в воскресенье в федеративной земле Северный Рейн-Вестфалия. По предварительной версии, дождевые капли могли попасть в кипящую жидкость, что и спровоцировало возгорание. Местные власти пока исключают версию взрыва газа.
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