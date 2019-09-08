В Германии 14 человек пострадали из-за возгорания на фестивале выпечки

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали на традиционном фестивале выпечки в Германии из-за возгорания кипящего жира, в который, вероятно, попала дождевая вода, сообщает издание Focus со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в воскресенье в федеративной земле Северный Рейн-Вестфалия. По предварительной версии, дождевые капли могли попасть в кипящую жидкость, что и спровоцировало возгорание. Местные власти пока исключают версию взрыва газа.
7 сентября, 23:09РИА НовостиРоссиянин пострадал при пожаре на судне на реке Эльба
По меньшей мере шесть человек были доставлены в критическом состоянии в клиники Кельна и Рурского региона.
На месте задействованы полиция, спасательная и пожарная службы.