Явка на выборах в Мосгордуму к 18.00 составила 17,2%

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы, по данным на 18.00, составила 17,2%, сообщил журналистам в воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
На предыдущих выборах депутатов Мосгордумы явка избирателей к этому времени составила 17,45%.
"Явка на 18.00 в целом по городу - 17,2%. Если говорить о явке по цифровым участкам, на 18 часов проголосовало 60,45%", - сказал Горбунов.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.