К выяснению причин обрушения части Чкаловской лестницы привлекут экспертов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Эксперты будут привлечены к выяснению причин обрушения облицовки фасада Чкаловской лестницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Сообщение об обрушении части парапета верхней смотровой площадки Чкаловской лестницы поступило около 13 часов в воскресенье.
"С завтрашнего дня на объект выходит экспертная организация для установления причин обрушения и выработки дальнейшего плана мероприятий по ликвидации аварийной ситуации. Только после заключения экспертизы будет понятно, какие мероприятия необходимо проводить", - заявил директор Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода Алексей Ежков.
По словам заместителя директора МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода" Сергея Михайлова, на месте происшествия было выставлено оцепление, натянуты оградительные ленты.
"Жители и гости города в район аварийной ситуации не допускались. Достигнута договоренность с сотрудниками органов внутренних дел, что на объекте ночью будут дежурить сотрудники патрульно-постовой службы. Спасатели будут дежурить круглосуточно, до начала восстановительных работ", - заявил Михайлов.