К выяснению причин обрушения части Чкаловской лестницы привлекут экспертов

Чкаловская лестница — лестница в Нижнем Новгороде, соединяющая Площадь Минина и Пожарского. Архивное фото

Чкаловская лестница — лестница в Нижнем Новгороде, соединяющая Площадь Минина и Пожарского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Эксперты будут привлечены к выяснению причин обрушения облицовки фасада Чкаловской лестницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Сообщение об обрушении части парапета верхней смотровой площадки Чкаловской лестницы поступило около 13 часов в воскресенье.

"С завтрашнего дня на объект выходит экспертная организация для установления причин обрушения и выработки дальнейшего плана мероприятий по ликвидации аварийной ситуации. Только после заключения экспертизы будет понятно, какие мероприятия необходимо проводить", - заявил директор Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода Алексей Ежков.

По словам заместителя директора МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода" Сергея Михайлова, на месте происшествия было выставлено оцепление, натянуты оградительные ленты.