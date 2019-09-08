В ОП рассказали о блокировке установки виджета на сайт МГИК в Facebook

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что Facebook вручную блокировал установку виджета для ретрансляции сообщений из соцсети на сайте Московской городской избирательной комиссии.

Малькевич отметил, что в 2018 году в социальной сети Facebook был создан аккаунт МГИК. В течение 2018 года аккаунт активно комментировал жалобы пользователей Facebook по теме выборов в Москве. Практически все жалобы были фейками, о чем и сообщалось в аккаунте московского горизбиркома.

"Вчера, 7 сентября 2019 года было принято решение установить виджет Facebook на сайте МГИК для ретрансляции сообщений аккаунта из социальной сети Facebook... Однако при установке аккаунт был заблокирован без объяснения причин со стороны Facebook" , - написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дополнительно осуществлялись попытки зарегистрировать страницу с IP-адресов одной локации, все они были также заблокированы Facebook.