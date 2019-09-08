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РИА Новости

В Госдуме назвали желание Киева добиться возвращения Крыма фантазией

17:52 08.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Гурзуф . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Призыв украинского МИД к международным партнерам усилить давление на Россию для возвращения полуострова является не более чем очередной фантазией, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев.
Ранее МИД Украины на своем официальном сайте выразил решительный протест в связи с проведением выборов в парламент и муниципальные советы в Крыму, назвав их грубым нарушением конституции и законодательства Украины. МИД также призвал международных партнеров дать принципиальную оценку действиям России по организации и проведению выборов в Крыму, не допустить контактов с органами власти полуострова и увеличить усилия "с целью прекращения оккупации Крыма".
Крым
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"В то время, как мировые лидеры призывают официальный Киев к диалогу с Российской Федерацией, в украинском МИД озвучивают свои собственные очередные фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью", - сказал Бахарев РИА Новости.
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Константин БахаревГосдума РФКрымУкраинаВ мире
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