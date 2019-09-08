Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T17:37Z
https://ria.ru/20190908/1558455747.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155844/34/1558443469_0:72:3384:1976_1036x0_80_0_0_2cc1b4f782092f16a178ef7c9fb024ef.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Эксперт отметила эффективность онлайн-голосования на выборах в МГД

17:37 08.09.2019
205
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Выборы в Мосгордуму VII созыва
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Член Французской национальной комиссии по контролю за выборами и финансированию избирательных кампаний, юрист Вероник Руэз отметила эффективность онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму.
"У нас была возможность посмотреть, как работают разные виды голосования, в том числе голосование с помощью интернета. Мы также смогли посетить один из трех центров, где можно проголосовать таким образом и убедиться в том, что система работает очень эффективно", - рассказала эксперт во время пресс-подхода к журналистам в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской Думы VII созыва.
Указатель к избирательному участку в Москве
Вчера, 08:00Выборы в Мосгордуму
На московских выборах поставят эксперимент
Руэз обратила внимание на то, что во Франции сейчас не существует такой системы.
"Во Франции очень боятся возможности подделки результатов голосования и возможных сбоев работы такой системы... Очень здорово, что большинство людей, которые подали заявку на электронное голосование, воспользовались этой возможностью, как уже сказали ранее, 82% проголосовали онлайн",- сказала она.
Выборы в столичный парламент проходят в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
100021
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваФранцияПолитика
Рекомендуем
Избиратель в единый день голосования
ОП не зафиксировала нарушения в регионах, где завершились выборы
РИА
Новости
Выборы в Мосгордуму VII созыва
Международный эксперт не увидела нарушений на выборах в Мосгордуму
Здание Мосгоризбиркома
Мосгоризбирком предложит ЦИК организовать избирательные участки в церквях
Указатель к избирательному участку в Москве
Иностранные наблюдатели назвали электронное голосование в Москве прозрачным
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Вологодской области завели дело на мать девочки, которую искали два дня
Facebook
В ОП рассказали о блокировке установки виджета на сайт МГИК в Facebook
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
Лидирующий на выборах главы Сахалина Лимаренко поблагодарил избирателей
Выборы в Мосгордуму VII созыва
Итальянский эксперт доволен ходом проведения выборов в МГД
Выборы в Мосгордуму VII созыва
Явка на электронных участках на выборах в МГД к 14.15 составила 67,3%
Указатель к избирательному участку в Москве
Явка на дистанционном голосовании в Москве к 17.00 составила 84,7%
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Комиссия Совфеда обсудит попытки вмешательства в российские выборы
Бюллетень на избирательном участке
ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В ОП Москвы предрекли "невиданные результаты" электронного голосования
Здание Государственной Думы РФ
В ГД изучат данные о вмешательстве в дела РФ в материалах Google и Facebook
Работа информационного центра ЦИК РФ
В ЦИК напомнили, что в выборах имеет право участвовать 51 партия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
09:32Информация о вбросе на одном из участков в Башкирии не подтвердилась
09:31На Кубани проверят обстоятельства смерти ребенка в больнице
Лента новостейМолния