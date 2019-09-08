Эксперт отметила эффективность онлайн-голосования на выборах в МГД

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Член Французской национальной комиссии по контролю за выборами и финансированию избирательных кампаний, юрист Вероник Руэз отметила эффективность онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму.

"У нас была возможность посмотреть, как работают разные виды голосования, в том числе голосование с помощью интернета. Мы также смогли посетить один из трех центров, где можно проголосовать таким образом и убедиться в том, что система работает очень эффективно", - рассказала эксперт во время пресс-подхода к журналистам в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской Думы VII созыва.

Руэз обратила внимание на то, что во Франции сейчас не существует такой системы.

"Во Франции очень боятся возможности подделки результатов голосования и возможных сбоев работы такой системы... Очень здорово, что большинство людей, которые подали заявку на электронное голосование, воспользовались этой возможностью, как уже сказали ранее, 82% проголосовали онлайн",- сказала она.