В КНДР пять человек погибли из-за тайфуна "Линлин"

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пять человек погибли из-за обрушившегося на КНДР тайфуна "Линлин", еще трое пострадали, передает Центральное телеграфное агентство Кореи ( Пять человек погибли из-за обрушившегося на КНДР тайфуна "Линлин", еще трое пострадали, передает Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Ранее сообщалось, что три человека погибли из-за тайфуна в Южной Корее. Местные авиакомпании были вынуждены отменить 270 рейсов, из них 150 международные. Скорость ветра достигала 54 метров секунду (195 километров в час).

Стихийное бедствие, которое в КНДР получило название "Тайфун-13", бушевало в стране с 14.00 (8.00 мск) субботы до полуночи (18.00 мск) воскресенья, отмечает ЦТАК.

"По данным Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, пять человек погибли и трое пострадали. Трое пострадавших сейчас проходят лечение в больницах", - говорится в сообщении агентства.

Всего на территории страны более 460 домов и 15 административных зданий были полностью или частично разрушены, а некоторые затоплены. Кроме того, тайфун уничтожил или затопил 46,2 тысячи гектаров сельхозугодий.

"Активная работа по ликвидации последствий (тайфуна – ред.) осуществляется в настоящее время в пострадавших районах", - подчеркнуло агентство.