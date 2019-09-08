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РИА Новости

В КНДР пять человек погибли из-за тайфуна "Линлин"

17:20 08.09.2019
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© AFP 2019 / YONHAPПроявления тайфуна "Линлин" в КНДР
Проявления тайфуна Линлин в КНДР
© AFP 2019 / YONHAP
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пять человек погибли из-за обрушившегося на КНДР тайфуна "Линлин", еще трое пострадали, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что три человека погибли из-за тайфуна в Южной Корее. Местные авиакомпании были вынуждены отменить 270 рейсов, из них 150 международные. Скорость ветра достигала 54 метров секунду (195 километров в час).
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Стихийное бедствие, которое в КНДР получило название "Тайфун-13", бушевало в стране с 14.00 (8.00 мск) субботы до полуночи (18.00 мск) воскресенья, отмечает ЦТАК.
"По данным Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, пять человек погибли и трое пострадали. Трое пострадавших сейчас проходят лечение в больницах", - говорится в сообщении агентства.
Всего на территории страны более 460 домов и 15 административных зданий были полностью или частично разрушены, а некоторые затоплены. Кроме того, тайфун уничтожил или затопил 46,2 тысячи гектаров сельхозугодий.
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"Активная работа по ликвидации последствий (тайфуна – ред.) осуществляется в настоящее время в пострадавших районах", - подчеркнуло агентство.
Ранее также сообщалось, что в связи с приближением тайфуна в КНДР было открыто чрезвычайное заседание центрального военного комитета Трудовой партии Кореи во главе с лидером страны Ким Чен Ыном. Он призвал принять срочные меры, "чтобы защитить жизнь и имущество народа, природные ресурсы".
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