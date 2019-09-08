Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Выпуск американских управляемых ядерных бомб B61-12 и боеголовок W88 ALT 370 отложат из-за обнаруженных дефектов, сообщило Выпуск американских управляемых ядерных бомб B61-12 и боеголовок W88 ALT 370 отложат из-за обнаруженных дефектов, сообщило Defence News со ссылкой на Администрацию по национальной ядерной безопасности (NNSA).

Серийное производство вооружения должно было начаться в 2020 году, однако стресс-тесты выявили недолговечность компонентов бомбы и боеголовки. В итоге NNSA приняла решение задержать выпуск B61-12 на полтора года, а производство модернизированных W88 отложить на более короткий срок.

По словам замглавы NNSA Чарльза Вердона, Пентагон работает над тем, чтобы свести задержки к минимуму.

В Ассоциации по контролю над вооружениями отметили, что изменение сроков начала серийного производства увеличит стоимость программы по модернизации, которая на данный момент составляет 7,6 миллиарда долларов.

В прошлом году американские военные провели первые тесты B61-12 с использованием стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit. США планируют разместить авиабомбы на военных базах в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. По словам военного эксперта Сергея Судакова, B61-12 не представляет угрозы для России.