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РИА Новости

Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными

16:30 08.09.2019 (обновлено: 16:56 08.09.2019)
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© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi HansenАмериканский истребитель F-16C с авиабомбой B61-12
Американский истребитель F-16C с авиабомбой B61-12
© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi Hansen
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Выпуск американских управляемых ядерных бомб B61-12 и боеголовок W88 ALT 370 отложат из-за обнаруженных дефектов, сообщило Defence News со ссылкой на Администрацию по национальной ядерной безопасности (NNSA).
Серийное производство вооружения должно было начаться в 2020 году, однако стресс-тесты выявили недолговечность компонентов бомбы и боеголовки. В итоге NNSA приняла решение задержать выпуск B61-12 на полтора года, а производство модернизированных W88 отложить на более короткий срок.
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По словам замглавы NNSA Чарльза Вердона, Пентагон работает над тем, чтобы свести задержки к минимуму.
В Ассоциации по контролю над вооружениями отметили, что изменение сроков начала серийного производства увеличит стоимость программы по модернизации, которая на данный момент составляет 7,6 миллиарда долларов.
В прошлом году американские военные провели первые тесты B61-12 с использованием стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit. США планируют разместить авиабомбы на военных базах в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. По словам военного эксперта Сергея Судакова, B61-12 не представляет угрозы для России.
W88 ALT 370 — последняя версия термоядерных боеголовок W88, устанавливаемых на американских баллистических ракетах "Трайдент 2".
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8720291717
Обсудить 18
B61-12Национальное управление ядерной безопасности СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
вот не нам про дефекты писать...тока недавно со дна моря достали то, что в мультике летало и оно к тому же бабахнуло с выхлопом радиации на пол страны.
8 сентября, 18:06
БОБожий Одуван
44210062
Сперва тестируют, потом - запускают производство. А у нас сперва произведут, а потом все ломается и падает.
8 сентября, 18:14
ПСПетр Симонов
36100054
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