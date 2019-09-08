Талибы продолжат борьбу в Афганистане после отмены переговоров с США

Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов. Архивное фото

Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов

© AP Photo / Eugene Hoshiko Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" намерено продолжить свою борьбу в Афганистане после того, как президент США Дональд Трамп заявил об отмене мирных переговоров и запланированной ранее встречи с лидерами движения, сообщает телеканал Радикальное движение "Талибан" намерено продолжить свою борьбу в Афганистане после того, как президент США Дональд Трамп заявил об отмене мирных переговоров и запланированной ранее встречи с лидерами движения, сообщает телеканал ToloNews

Ранее Трамп сообщил, что отменил тайно готовящуюся встречу с ключевыми лидерами "Талибана" и отдельно президентом Афганистана в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Причиной своего решения Трамп назвал теракт в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий.

Как сообщает телеканал, талибы намерены продолжать борьбу до тех пор, пока иностранные войска не будут выведены из Афганистана. При этом "Талибан" уверен, что США ещё вернутся к переговорам.