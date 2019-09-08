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РИА Новости

Талибы продолжат борьбу в Афганистане после отмены переговоров с США

16:13 08.09.2019
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© AP Photo / Eugene HoshikoАмериканские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов
Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" намерено продолжить свою борьбу в Афганистане после того, как президент США Дональд Трамп заявил об отмене мирных переговоров и запланированной ранее встречи с лидерами движения, сообщает телеканал ToloNews.
Ранее Трамп сообщил, что отменил тайно готовящуюся встречу с ключевыми лидерами "Талибана" и отдельно президентом Афганистана в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Причиной своего решения Трамп назвал теракт в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий.
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Как сообщает телеканал, талибы намерены продолжать борьбу до тех пор, пока иностранные войска не будут выведены из Афганистана. При этом "Талибан" уверен, что США ещё вернутся к переговорам.
В четверг в районе Кабула Шаш Дарак, где располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, произошел взрыв, ответственность за который взяло радикальное движение "Талибан". Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о гибели в результате взрыва 10 человек. Командование операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО, информировало о гибели "при боевых действиях" двоих военнослужащих из Румынии и США.
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