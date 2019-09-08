ЦИК Абхазии получил жалобу с избирательного участка в российском Черкесске

Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии

Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия заявил, что наблюдатели расположенного в российском Черкесске избирательного участка на выборах президента Абхазии пожаловались ему на членов избиркома, которые не давали им смотреть, как идет выдача бюллетеней.

Ранее ЦИК Абхазии сообщил, что второй тур выборов президента по явке состоялся, она преодолела барьер в 25%.

"Поступила жалоба из Черкесска лично мне. Жалоба носила характер возможности наблюдателям осуществлять наблюдение вплотную к рабочему месту непосредственно члена комиссии, чтобы визуально видеть паспорта, паспортные данные (избирателей - ред.)", - сообщил Гогия на брифинге.

По его словам, разногласия между наблюдателями и членами комиссии возникли в связи с расхождением российского и абхазского законов о выборах - некоторые члены комиссии опирались на российский закон, который запрещает разглашение паспортных данных избирателей.

"По нашему законодательству должна быть абсолютная визуальная доступность наблюдателю, чтобы он мог визуально определять, как проставляется штамп, какого образца паспорт предоставлен. Мы этот вопрос сняли при взаимной консультации, объяснились. Этот вопрос снят, он никак не влияет на возможность голосования, на процедуру", - объяснил Гогия.

Других жалоб, по его словам, не поступало.