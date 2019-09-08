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РИА Новости
Культура

Джеймс Бонд в кедах с черепами: Крэйг доказал, что не боится экспериментов

22:12 08.09.2019
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© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда фильме "007: Координаты "Скайфолл"
Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда фильме 007: Координаты Скайфолл
© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Дэниел Крэйг на премьере черной комедии "Достать ножи" в Торонто появился в смелом образе: строгом костюме и рокерских кедах.
© REUTERS / Mario AnzuoniАнглийский актер Дэниэл Крэйг
Английский актер Дэниэл Крэйг
© REUTERS / Mario Anzuoni
Английский актер Дэниэл Крэйг
Актер, известный по роли агента "007", привлек к себе внимание, появившись в черно-белых кедах, на которых был мелкий принт в виде черепов, американского флага и других символов.
Молодежную обувь он сочетал со строгим костюмом и темными очками.
В фильме Райана Джонсона "Достать ножи" Крэйг сыграл детектива Бенуа Блана, которому предстоит раскрыть убийство пожилого писателя.
Актер Дэниэл Крэйг на премьере фильма Спектр
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