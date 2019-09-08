Джеймс Бонд в кедах с черепами: Крэйг доказал, что не боится экспериментов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Дэниел Крэйг на премьере черной комедии "Достать ножи" в Торонто появился в смелом образе: строгом костюме и рокерских кедах.

Актер, известный по роли агента "007", привлек к себе внимание, появившись в черно-белых кедах, на которых был мелкий принт в виде черепов, американского флага и других символов.