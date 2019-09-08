Явка избирателей на выборах главы Липецкой области к 15.00 составила 31,66%

ЛИПЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы администрации Липецкой области составила, по данным на 15.00 мск, 31,66%, сообщила журналистам ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова.

На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.

"Явка на 15.00 мск по области составила 31,66%, проголосовал 294321 избиратель. В Липецке явка 25,6%, проголосовали 104764 человека", - сказала Которова.