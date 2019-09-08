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РИА Новости
Единый день голосования

Явка избирателей на выборах главы Липецкой области к 15.00 составила 31,66%

15:56 08.09.2019 (обновлено: 16:46 08.09.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы администрации Липецкой области составила, по данным на 15.00 мск, 31,66%, сообщила журналистам ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
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"Явка на 15.00 мск по области составила 31,66%, проголосовал 294321 избиратель. В Липецке явка 25,6%, проголосовали 104764 человека", - сказала Которова.
На выборах главы администрации Липецкой области 2014 года на 15.00 мск явка избирателей составила 29,06%, в самом Липецке - 13,93%. Победивший тогда Олег Королев набрал 81,83% голосов от числа пришедших на избирательные участки жителей региона. За Королева проголосовали 369,997 тысячи человек. Явка избирателей составила 46,79%.
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