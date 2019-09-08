В Вологодской области завели дело на мать девочки, которую искали два дня

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по статье "оставление в опасности" в отношении матери девочки, которую искали два дня в Вологодской области и нашли в пятницу, сообщается на сайте областного СУСК РФ.

Ранее сообщалось, что братьев и сестер девочки изъяли из семьи.

"Следственными органами ... продолжается расследование причин и обстоятельств исчезновения двухлетней девочки в Тарногском районе. В отношении 29-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в минувшую среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района мать двухлетней девочки оставила ее в песочнице с двумя малолетними сестрами (шести и четырех лет), а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила ребенка. Девочку искали два дня более 400 человек, включая кинологов с собаками, волонтеров и местных жителей. Нашли ее 6 сентября в километре от населенного пункта Красное в кустарнике.

По данным СК, в настоящее время девочка находится в областной детской клинической больнице, куда ее доставили на вертолете санавиации. ее состояние оценивается как удовлетворительное.