В Вологодской области завели дело на мать девочки, которую искали два дня

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по статье "оставление в опасности" в отношении матери девочки, которую искали два дня в Вологодской области и нашли в пятницу, сообщается на сайте областного СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что братьев и сестер девочки изъяли из семьи.
22 августа, 23:01РИА Новости"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.
"Следственными органами ... продолжается расследование причин и обстоятельств исчезновения двухлетней девочки в Тарногском районе. В отношении 29-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в минувшую среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района мать двухлетней девочки оставила ее в песочнице с двумя малолетними сестрами (шести и четырех лет), а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила ребенка. Девочку искали два дня более 400 человек, включая кинологов с собаками, волонтеров и местных жителей. Нашли ее 6 сентября в километре от населенного пункта Красное в кустарнике.
По данным СК, в настоящее время девочка находится в областной детской клинической больнице, куда ее доставили на вертолете санавиации. ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Следователи и криминалисты допрашивают нашедших девочку участников поисков, осматривают место ее обнаружения, выясняют все подробности исчезновения. Мать ребенка прошла психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Следствие также направило в органы опеки и попечительства ходатайство о рассмотрении в суде вопроса об ограничении или лишении ее родительских прав.