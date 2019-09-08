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РИА Новости

В Вологодской области завели дело на мать девочки, которую искали два дня

15:53 08.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по статье "оставление в опасности" в отношении матери девочки, которую искали два дня в Вологодской области и нашли в пятницу, сообщается на сайте областного СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что братьев и сестер девочки изъяли из семьи.
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"Следственными органами ... продолжается расследование причин и обстоятельств исчезновения двухлетней девочки в Тарногском районе. В отношении 29-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в минувшую среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района мать двухлетней девочки оставила ее в песочнице с двумя малолетними сестрами (шести и четырех лет), а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила ребенка. Девочку искали два дня более 400 человек, включая кинологов с собаками, волонтеров и местных жителей. Нашли ее 6 сентября в километре от населенного пункта Красное в кустарнике.
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По данным СК, в настоящее время девочка находится в областной детской клинической больнице, куда ее доставили на вертолете санавиации. ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Следователи и криминалисты допрашивают нашедших девочку участников поисков, осматривают место ее обнаружения, выясняют все подробности исчезновения. Мать ребенка прошла психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Следствие также направило в органы опеки и попечительства ходатайство о рассмотрении в суде вопроса об ограничении или лишении ее родительских прав.
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Следственный комитет РФВологодская областьПроисшествия
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