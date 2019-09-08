Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T15:47Z
https://ria.ru/20190908/1558451585.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155844/89/1558448936_0:0:2986:1681_1036x0_80_0_0_6bfdd430c486a8dffffd4d5373836076.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в парламент Кабардино-Балкарии к 15.00 составила почти 50%

15:47 08.09.2019
138
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкИзбиратели в единый день голосования на избирательном участке
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке
НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Более 46% избирателей приняли участие в выборах депутатов парламента Кабардино-Балкарии за семь часов голосования, сообщил журналистам заместитель председателя регионального избиркома Мусса Джаппуев.
"По состоянию на 15.00 мск воскресенья проголосовало более 249 тысяч избирателей, что составляет 46,45%", - сказал Джаппуев.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
На прошлых выборах в парламент Кабардино-Балкарии, прошедших в 2014 году, явка на 15.00 составляла 53,08%.
Выборы депутатов парламента КБР нового, шестого созыва проходят по партийным спискам. Избирательная комиссия региона зарегистрировала для участия в них списки кандидатов от шести партий – "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Зеленых" и "Гражданской платформы".
000000
Обсудить 0
Единый день голосованияКабардино-БалкарияПолитика
Рекомендуем
Единый день голосования в регионах России
В Кабардино-Балкарии завершилось голосование на выборах в парламент
РИА
Новости
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах в парламент Кабардино-Балкарии к полудню превысила 32%
Единый день голосования в регионах России
Почти 40% избирателей проголосовали на выборах в Дагестане к 15.00
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах в парламент Карачаево-Черкесии на 10.00 составила 10,95%
Лента
новостей
Единый день голосования в регионах России
В Кабардино-Балкарии открылись участки на выборах депутатов парламента
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке
Явка на выборах в парламент Карачаево-Черкесии к 15.00 составила более 50%
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах в Мурманской области к 15.00 мск составила более 24%
127-летняя жительница селения Заюково Кабардино-Балкарии Нану Шаова проголосовала на выборах президента РФ. 18 марта 2018
"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Кабардино-Балкарии
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Петербурга
Единый день голосования в регионах России
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
Глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Калиматов сменит кадровый состав правительства Ингушетии
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
"Единая Россия" победила на выборах в парламент КБР, набрав 65% голосов
Единый день голосования в регионах России
В Пятигорске проверяют информацию о вбросе бюллетеней на участке
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах губернатора Ставрополья к 18.00 мск составила 55,18%
Избиратель в единый день голосования
Явка на выборах в парламент Кабардино-Балкарии к 18:00 составила почти 60%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
Лента новостейМолния