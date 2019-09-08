Явка на выборах в парламент Кабардино-Балкарии к 15.00 составила почти 50%

НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Более 46% избирателей приняли участие в выборах депутатов парламента Кабардино-Балкарии за семь часов голосования, сообщил журналистам заместитель председателя регионального избиркома Мусса Джаппуев.
"По состоянию на 15.00 мск воскресенья проголосовало более 249 тысяч избирателей, что составляет 46,45%", - сказал Джаппуев.
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России
На прошлых выборах в парламент Кабардино-Балкарии, прошедших в 2014 году, явка на 15.00 составляла 53,08%.
Выборы депутатов парламента КБР нового, шестого созыва проходят по партийным спискам. Избирательная комиссия региона зарегистрировала для участия в них списки кандидатов от шести партий – "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Зеленых" и "Гражданской платформы".