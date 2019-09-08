В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.
"В районе населенного пункта Тепличное был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа Skywalker, который вел воздушную разведку. Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео огневых позиций минометных расчетов, находящихся в готовности к ведению огня", - рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, тем самым нарушая минские договоренности.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru