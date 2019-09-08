В Хабаровском крае около ста домов обесточены из-за подтопления подстанции

ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Около 100 домов в микрорайоне Менделеева Комсомольска-на-Амуре в воскресенье остались без электроснабжения из-за подтопления подстанции, сообщает горадминистрация.

В настоящее время в Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сложилась в Комсомольске-на-Амуре, который ожидает пик паводка. Ситуацию ухудшает тайфун "Линлин", он с воскресенья оказывает влияние на южные и центральные районы региона, в том числе Хабаровск и Комсомольск.

"Из-за подтопления подстанции КНПЗ без электричества остались 17 многоквартирных домов и 77 индивидуальных домов микрорайона Менделеева. В ближайшее время будет произведено переключение и электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.