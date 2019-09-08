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РИА Новости

В Хабаровском крае около ста домов обесточены из-за подтопления подстанции

15:44 08.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Около 100 домов в микрорайоне Менделеева Комсомольска-на-Амуре в воскресенье остались без электроснабжения из-за подтопления подстанции, сообщает горадминистрация.
В настоящее время в Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сложилась в Комсомольске-на-Амуре, который ожидает пик паводка. Ситуацию ухудшает тайфун "Линлин", он с воскресенья оказывает влияние на южные и центральные районы региона, в том числе Хабаровск и Комсомольск.
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"Из-за подтопления подстанции КНПЗ без электричества остались 17 многоквартирных домов и 77 индивидуальных домов микрорайона Менделеева. В ближайшее время будет произведено переключение и электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.
Ранее власти Комсомольска-на-Амуре просили жителей частного сектора микрорайона Менделеева найти возможность переночевать у друзей и родственников в других районах города, так как из-за шторма на Амуре ожидается перехлест воды через дамбу. Жителей также предупреждали о необходимости подготовиться к эвакуации, на нескольких улицах микрорайона дежурят автобусы.
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