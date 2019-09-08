В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики с начала суток один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"С 00.00 (совпадает с мск.) текущих суток противник один раз нарушил режим прекращения огня", - заявил Филипоненко.

По его словам, на Славяносербском направлении 14 бригада Вооруженных сил Украины подвергла обстрелу из вооружения БМП район населённого пункта Донецкий.

"В результате обстрела населенного пункта Донецкий разрушение получил жилой дом по адресу улица Криничная 12. Потерь среди мирного населения и военнослужащих Народной милиции ЛНР нет", - сказал Филипоненко.

Он уточнил, что факт обстрела задокументирован, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 14 бригады ВС Украины.

Филипоненко добавил, что силовики продолжают "использовать условия перемирия с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения вооружения и военной техники, в зоне карательной операции". Он уточнил, что разведка ЛНР зафиксировала восемь БМП, один БТР и три БРДМ-2 в районе населенного пункта Выскрива и наличие боевых бронированных машин в населённых пунктах Троицкое и Макарово.