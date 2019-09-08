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РИА Новости

Украинские силовики открыли огонь в направлении патруля ОБСЕ, заявили в ДНР

14:39 08.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ в Донецке
Представители ОБСЕ в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Представители ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатомета в направлении патруля миссии ОБСЕ в районе Ясиноватой, одна из гранат разорвалась в 100 метрах от автомобиля наблюдателей, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.
"Оккупанты открыли огонь из ручного гранатомета и стрелкового оружия в направлении патруля наблюдателей СММ ОБСЕ, осуществлявшего мониторинг в районе Ясиноватой. Одна из гранат разорвалась в воздухе в 100 метрах от автомобилей ОБСЕ. Такие действия имеют цель дестабилизировать и без того шаткую ситуацию. В свою очередь мы рассчитываем на самую жесткую оценку действий вооруженных формирований Украины со стороны мирового сообщества", - сказал Айгистов.
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
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