Украинские силовики открыли огонь в направлении патруля ОБСЕ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатомета в направлении патруля миссии ОБСЕ в районе Ясиноватой, одна из гранат разорвалась в 100 метрах от автомобиля наблюдателей, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.

"Оккупанты открыли огонь из ручного гранатомета и стрелкового оружия в направлении патруля наблюдателей СММ ОБСЕ, осуществлявшего мониторинг в районе Ясиноватой. Одна из гранат разорвалась в воздухе в 100 метрах от автомобилей ОБСЕ. Такие действия имеют цель дестабилизировать и без того шаткую ситуацию. В свою очередь мы рассчитываем на самую жесткую оценку действий вооруженных формирований Украины со стороны мирового сообщества", - сказал Айгистов.