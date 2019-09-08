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РИА Новости

Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ

14:30 08.09.2019
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© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции / Димитрис ПапамицосПремьер-министр Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Кириакос Мицотакис
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции / Димитрис Папамицос
Премьер-министр Кириакос Мицотакис. Архивное фото
САЛОНИКИ (Греция), 8 сен - РИА Новости. Греция намерена погасить долг перед Международным валютным фондом, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в воскресенье.
"Мы погасим кредиты МВФ. Запрос будет подан в Еврогруппу в пятницу. Мы будем экономить 75 миллионов евро в год на этом", - сказал Мицотакис, напомнив, что сейчас Греция имеет возможность взять кредиты более дешёвые, чем у МВФ.
Флаги Греции и Евросоюза у здания министерства в Афинах. Архивное фото
17 августа 2018, 21:29РИА Новости
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Общая задолженность Греции перед фондом составляет около 9,8 миллиарда евро. Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.
О планах погашения кредита МВФ заявляло несколько месяцев назад предыдущее правительство Греции.
В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику затягивания поясов.
Здание парламента Греции в Афинах
22 июня 2018, 17:22Радио
Спасение на "Титанике". Греции объявили о выходе из финансового кризисаВ Брюсселе постановили: Афинам больше денег давать не нужно. Грекам теперь и своих денег хватит на расплату по европейским счетам. На еду, может быть, и не хватит. А на расплату – должно.
В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет.
В 2018 году госдолг Греции составил более 357 миллиарда евро, или 192,4%. В 2017 году госдолг составлял 328,704 миллиарда евро (182,4% ВВП). Такой рост госдолга объясняется тем, что Греция получила большую сумму перед выходом из кредитных соглашения для "подушки безопасности" (cash buffer).
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Кириакос МицотакисМВФГрецияЭкономика
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