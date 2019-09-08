Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ

Спасение на "Титанике". Греции объявили о выходе из финансового кризиса В Брюсселе постановили: Афинам больше денег давать не нужно. Грекам теперь и своих денег хватит на расплату по европейским счетам. На еду, может быть, и не хватит. А на расплату – должно.