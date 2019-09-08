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РИА Новости
Война в Сирии

Сирия осудила патрулирование США и Турции на северо-востоке страны

14:26 08.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ситуация в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сирия осуждает совместное патрулирование США и Турции в зоне безопасности на северо-востоке страны, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в МИД страны.
Ранее сообщалось, что военные Турции и США проводят наземное патрулирование зоны безопасности на северо-востоке Сирии с использованием беспилотников и конвоя из шести единиц бронетехники.
"Сирийская Арабская Республика решительно осуждает проводимое администрацией США и турецким режимом совместное патрулирование в сирийском регионе Джазира (северо-восток страны - Прим. ред.), которое является вопиющим нарушением международного права, суверенитета и единства территории Сирийской Арабской Республики", - заявил источник.
Источник добавил, что этот шаг США и Турции представляет собой агрессию в полном смысле слова и направлен на то, чтобы осложнить сирийский кризис.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
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