Сирия осудила патрулирование США и Турции на северо-востоке страны

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сирия осуждает совместное патрулирование США и Турции в зоне безопасности на северо-востоке страны, сообщает сирийское национальное агентство Сирия осуждает совместное патрулирование США и Турции в зоне безопасности на северо-востоке страны, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в МИД страны.

Ранее сообщалось, что военные Турции и США проводят наземное патрулирование зоны безопасности на северо-востоке Сирии с использованием беспилотников и конвоя из шести единиц бронетехники.

"Сирийская Арабская Республика решительно осуждает проводимое администрацией США и турецким режимом совместное патрулирование в сирийском регионе Джазира (северо-восток страны - Прим. ред.), которое является вопиющим нарушением международного права, суверенитета и единства территории Сирийской Арабской Республики", - заявил источник.

Источник добавил, что этот шаг США и Турции представляет собой агрессию в полном смысле слова и направлен на то, чтобы осложнить сирийский кризис.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.