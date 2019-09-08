СМИ: и.о. главы МАГАТЭ заинтересован в продолжении взаимодействия с Ираном

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. И.о. главы МАГАТЭ Корнел Феруцэ заявил о заинтересованности в продолжении взаимодействия с Ираном, после проведения переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и вице-президентом Ирана, главой Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи, сообщает агентство ISNA.

Как сообщает агентство, после встречи с Али Акбаром Салехи, Феруцэ заявил, что МАГАТЭ "очень заинтересовано" в продолжении своего взаимодействия с Ираном. Он также добавил, что агентство является "независимым, беспристрастным профессиональным органом, и не будет зависеть от давления".

В свою очередь Салехи заявил, что Тегеран будет продолжать сокращать свои ядерные обязательства до тех пор, пока другие стороны не выполнят свои обязательства по соглашению.

"Министр иностранных дел Ирана заявил, что сотрудничество Исламской Республики Иран и МАГАТЭ привело к многочисленным докладам МАГАТЭ, подтверждающим выполнение условий СВПД иранской стороной, и такое сотрудничества в настоящий момент продолжается", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале МИД Ирана после встречи Феруцэ с Зарифом.

Зариф также подчеркнул необходимость соблюдать профессиональные принципы, сохранять конфиденциальность и беспристрастно выполнять задачи МАГАТЭ.

Визит и.о. главы МАГАТЭ прошел на фоне очередного этапа сокращения Ираном ядерной сделки.

Иран ранее объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя с ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий.

В Тегеране сообщили, что задействуют ряд центрифуг вне положений ядерного соглашения.

Иран уже задействовал для обогащения урана 20 центрифуг IR-4 вместо десяти, которые предусмотрены ядерной сделкой. Кроме того, Иран уже начал процесс газификации каскада из 20 более современных центрифуг IR-6, фактически задействовав их раньше срока, который выделялся в ядерной сделке на испытание разных типов машин.