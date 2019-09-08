С пачкой денег и каре под Бузову: Дженнифер Лопес удивила необычным образом

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на премьере фильма "Стриптизерши" в Торонто в необычном образе, о чем рассказала в инстаграме.

"Какая ночь!" - подписала она фото.

Для выхода на красную дорожку звезда выбрала сложного кроя платье из сетки и атласных лент насыщенного желтого цвета с глубоким декольте и вырезом до бедра. Образ дополнил символичный аксессуар - клатч в виде пачки долларов.

Особое внимание поклонники обратили на прическу Лопес: "Очень красивое каре блонд", "с этой прической ты выглядишь, как рок-звезда", "образ для "Золотого Глобуса" или "Оскара" - супер".

Но были и те, кто не оценил старания кумира.

"Самое ужасное платье, которое я когда-либо видела", "отлично выглядишь, красивая женщина, но платье - жуть, стилист совершил ошибку".