Явка избирателей в Мурманской области за четыре часа составила более 11%

Как сообщается на сайте, явка на 12.00 мск составила 11,47%. Пять лет назад на аналогичных выборах этот показатель составлял 10,7%. При этом почти четверть избирателей уже проголосовали в гарнизоне Видяево, высокие показатели явки в ЗАТО Островной и ЗАТО Североморск. Меньше всего проголосовавших – в Ковдоре и Мончегорске. Явка в Мурманске немного превысила 10%.