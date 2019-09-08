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РИА Новости
Единый день голосования

Явка избирателей в Мурманской области за четыре часа составила более 11%

13:09 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Единый день голосования в регионах России
МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Более 11% избирателей Мурманской области пришли на участки для голосования на выборах губернатора региона к 12.00 мск, следует из данных сайта регионального избиркома.
Как сообщается на сайте, явка на 12.00 мск составила 11,47%. Пять лет назад на аналогичных выборах этот показатель составлял 10,7%. При этом почти четверть избирателей уже проголосовали в гарнизоне Видяево, высокие показатели явки в ЗАТО Островной и ЗАТО Североморск. Меньше всего проголосовавших – в Ковдоре и Мончегорске. Явка в Мурманске немного превысила 10%.
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
Вчера, 12:55Выборы в Мосгордуму
Явка электронных избирателей на выборах в Мосгордуму на 12.00 составила 45%
Всего на выборах губернатора Мурманской области зарегистрировано шесть кандидатов, все – представители различных политических партий: Михаил Антропов (КПРФ), Максим Белов (ЛДПР), Василий Буров ("Справедливая Россия"), Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Андрей Чибис ("Единая Россия").
Кроме того, в Мурманской области проходят выборы депутатов местных советов в 15 муниципалитетах.
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