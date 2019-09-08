Пушков призвал главу Пентагона "проснуться"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что России "нужно изменить свое поведение".
Глава Пентагона М.Эспер так ничего и не понял. Он призвал Россию действовать «по правилам,к-ые мы установили», т.е. послушно следовать за США. Но мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 сентября 2019 г.
Ранее министр обороны США заявил, что Россия продолжает содействовать нестабильности и ей нужно изменить свое поведение. По его словам, "было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности".