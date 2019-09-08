Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T16:17Z
https://ria.ru/20190908/1558446786.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/21/1556422107_0:244:3072:1971_1036x0_80_0_0_30b8b00dbfbcfde1ea54cc7e9b8b3c5c.jpg
РИА Новости

Пушков призвал главу Пентагона "проснуться"

13:06 08.09.2019 (обновлено: 16:17 08.09.2019)
12098
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что России "нужно изменить свое поведение".
Ранее министр обороны США заявил, что Россия продолжает содействовать нестабильности и ей нужно изменить свое поведение. По его словам, "было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности".
Министр обороны США Марк Эспер
7 сентября, 12:53РИА Новости
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
4173523212
Обсудить 7
Министерство обороны СШААлексей ПушковРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
на карачках задним ходом подходить? По украински
8 сентября, 13:24
VPVassya Pupkind
10150001
Рекомендуем
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
РИА
Новости
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Депутат грузинского парламента устроил потасовку с протестующими
В Грузии митингующие освистали депутата, выступающего за диалог с Россией
Лента
новостей
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Нино Катамадзе в лицемерии
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Министр обороны США Марк Эспер
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
Грузинская певица Нино Катамадзе
Отказавшаяся выступать в России Катамадзе призналась в любви к россиянам
Американский истребитель F-16C с авиабомбой B61-12
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Вертолет Ми-2
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Крымские татары призвали осторожно относиться к планам Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
Лента новостейМолния