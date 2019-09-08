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РИА Новости

Московскую пенсионерку заподозрили в сожжении двух человек

12:38 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в жилом доме в центре Москвы
Пожар в жилом доме в центре Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Москве задержали пенсионерку, которую подозревают в жестком убийстве двоих человек. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".
В пятницу столичная служба спасения сообщила в правоохранительные органы о пожаре в квартире на Каширском шоссе. При тушении огня спасатели обнаружили трупы мужчины и женщины. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.
Эксперты установили, что причиной пожара стал не несчастный случай, а поджог. Полицейские выяснили, что незадолго до задымления потерпевшие выпивали в компании знакомой пенсионерки.
По предварительным данным, на убийство ее толкнула пьяная ссора. Женщина подожгла одеяла в квартире, пока потерпевшие спали. Ее уже задержали. Расследование продолжается.
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