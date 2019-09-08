Московскую пенсионерку заподозрили в сожжении двух человек

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Москве задержали пенсионерку, которую подозревают в жестком убийстве двоих человек. Об этом сообщает Агентство городских новостей В Москве задержали пенсионерку, которую подозревают в жестком убийстве двоих человек. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва"

В пятницу столичная служба спасения сообщила в правоохранительные органы о пожаре в квартире на Каширском шоссе. При тушении огня спасатели обнаружили трупы мужчины и женщины. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.

Эксперты установили, что причиной пожара стал не несчастный случай, а поджог. Полицейские выяснили, что незадолго до задымления потерпевшие выпивали в компании знакомой пенсионерки.