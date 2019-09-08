Иран сожалеет, что Европа не смогла выполнить обещания по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 8 сен – РИА Новости. Тегеран сожалеет в связи с тем, что Европа не смогла выполнить свою часть обязательств по ядерной сделке, заявил вице-президент Ирана и по совместительству глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Отсутствие США (в ядерной сделке – ред.) предполагалось восполнить, однако, к сожалению, (европейским странам – ред.) не удалось действовать таким образом, как они обещали", - сообщил Салехи, чье заявление после встречи с и.о. главы МАГАТЭ Корнелом Феруцэ опубликовало государственное телевидение.

Вице-президент также отметил, что "хуже этого" - заявление представителя дипслужбы ЕС Майи Косянчич о том, что приверженность Евросоюза ядерной сделке зависит от полного выполнения ее Ираном.

По словам Салехи, Тегеран удивлен подобной постановкой вопроса. Он также отметил, что вопрос о ядерной сделке не является дорогой с односторонним движением. Если же это не так, то Иран предпримет необходимых действия, как это он продемонстрировал тремя этапами сокращения обязательств.

И.о. главы МАГАТЭ Корнел Феруцэ в воскресенье также проведет переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, его визит в Тегеран приходится на третий этап сокращения Ираном ядерных обязательств.

Иран ранее объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя с ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий.

Иран уже задействовал для обогащения урана 20 центрифуг IR-4 вместо десяти, которые предусмотрены ядерной сделкой. Кроме того, Иран уже начал процесс газификации каскада из 20 более современных центрифуг IR-6. Тегеран фактически задействовал их раньше срока, который выделялся в ядерной сделке на испытание машин разных типов.