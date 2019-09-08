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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Собянин и Володин проголосовали на выборах в Мосгордуму

12:07 08.09.2019 (обновлено: 12:22 08.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье приняли участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, мэр призвал всех москвичей прийти на избирательные участки.
Столичный градоначальник проголосовал в школе на улице Николаева в Пресненском районе. "Сегодня в Москве очень важный день, идут выборы парламента города. Выборы очень важные", - сказал Собянин журналистам, отметив, что Мосгордума во многом определяет судьбу столицы и каждого горожанина.
"Поэтому, конечно, важно самим прийти, проголосовать, никому не передоверять это важное дело", - подчеркнул Собянин.
Спикер Госдумы пришел на избирательный участок №75 Пресненского района Москвы, сообщили в пресс- службе нижней палаты парламента. Проголосовав на выборах, Володин пообщался на избирательном участке с членами избирательной комиссии, уточнив у них, как идет голосование.
Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
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Отдал свой голос на выборах и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В районе Очаково-Матвеевское на участке он отметил преимущество электронного КОИБ. "Ничья рука больше не коснётся", - сказал политик, опустив свой бюллетень.
" Страна голосует. Страна мощная, сильная, народ грамотный. Поэтому впереди лучшие времена. Будем надеяться, что жить будем лучше и до конца будем наводить порядок. Надежда на молодое поколение - они чистые и принципиальные", - сказал Жириновский.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, на 45 депутатских мест в претендует 225 кандидатов. По всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Голосование по выборам депутатов Мосгордумы продлится до 20.00 мск.
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Выборы в МосгордумуВячеслав ВолодинСергей СобянинМоскваПолитика
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