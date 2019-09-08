Собянин и Володин проголосовали на выборах в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье приняли участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, мэр призвал всех москвичей прийти на избирательные участки.

Столичный градоначальник проголосовал в школе на улице Николаева в Пресненском районе. "Сегодня в Москве очень важный день, идут выборы парламента города. Выборы очень важные", - сказал Собянин журналистам, отметив, что Мосгордума во многом определяет судьбу столицы и каждого горожанина.

"Поэтому, конечно, важно самим прийти, проголосовать, никому не передоверять это важное дело", - подчеркнул Собянин.

Спикер Госдумы пришел на избирательный участок №75 Пресненского района Москвы, сообщили в пресс- службе нижней палаты парламента. Проголосовав на выборах, Володин пообщался на избирательном участке с членами избирательной комиссии, уточнив у них, как идет голосование.

Отдал свой голос на выборах и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В районе Очаково-Матвеевское на участке он отметил преимущество электронного КОИБ. "Ничья рука больше не коснётся", - сказал политик, опустив свой бюллетень.

" Страна голосует. Страна мощная, сильная, народ грамотный. Поэтому впереди лучшие времена. Будем надеяться, что жить будем лучше и до конца будем наводить порядок. Надежда на молодое поколение - они чистые и принципиальные", - сказал Жириновский.

Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, на 45 депутатских мест в претендует 225 кандидатов. По всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.