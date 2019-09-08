В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - шесть, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять, Латакия – 10, Хама – четыре, Идлиб – девять. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Алеппо – три", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.