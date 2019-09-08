Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T11:34Z
https://ria.ru/20190908/1558444708.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155793/49/1557934972_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_36f3e7907c463a4b45d17b78f36d7b18.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

11:34 08.09.2019
1820
© РИА Новости / Алексей ГаврилкоСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
Ситуация в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - шесть, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять, Латакия – 10, Хама – четыре, Идлиб – девять. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Алеппо – три", - говорится в сообщении.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
110100
Обсудить 0
Война в СирииМинистерство обороны РФСирияВ мире
Рекомендуем
Ситуация в Сирии
Сирия осудила патрулирование США и Турции на северо-востоке страны
РИА
Новости
Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
В Москву привезли российских детей, родившихся в сирийских тюрьмах
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии
СМИ: ПВО Сирии отразила атаку беспилотников террористов в провинции Хама
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Лента
новостей
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Вертолет Апач ВВС Израиля наносит ракетный удар по позициям палестинских боевиков в секторе Газа
Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Акция протеста в Гонконге
Эксперт назвал ситуацию в Гонконге революционным сумасшествием
Пьяный мужчина
В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху намерен в течение недели посетить Россию и встретиться с Путиным
Повстанцы-хуситы
В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Американская военная техника в Сирии
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Турецкая военная техника у границы с Сирией
Турция и США патрулируют зону безопасности в Сирии с помощью беспилотников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
Лента новостейМолния