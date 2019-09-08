В ДНР объяснили потерю ОБСЕ связи с беспилотником в Донбассе

ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Миссия ОБСЕ потеряла связь с одним из своих беспилотников у линии соприкосновения в Донбассе из-за работы групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В районе Заиченко 7 августа в следствии воздействия средств РЭБ мобильных групп радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований Украины патруль СММ ОБСЕ потерял связь с одним из своих летательных аппаратов, направлявшимся к линии боевого соприкосновения. Подразделениями ДНР оказывается помощь наблюдателям ОБСЕ в поиске БПЛА", - сказал представитель Народной милиции.