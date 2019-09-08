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РИА Новости

В ДНР объяснили потерю ОБСЕ связи с беспилотником в Донбассе

11:30 08.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Миссия ОБСЕ потеряла связь с одним из своих беспилотников у линии соприкосновения в Донбассе из-за работы групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В районе Заиченко 7 августа в следствии воздействия средств РЭБ мобильных групп радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований Украины патруль СММ ОБСЕ потерял связь с одним из своих летательных аппаратов, направлявшимся к линии боевого соприкосновения. Подразделениями ДНР оказывается помощь наблюдателям ОБСЕ в поиске БПЛА", - сказал представитель Народной милиции.
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Ранее в ДНР заявляли, что украинские силовики разворачивают группы радиоэлектронной борьбы вблизи линии соприкосновения для подавления сигнала БПЛА ОБСЕ с целью скрыть перемещение вооружения.
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