Эксперт предупредил о возможных махинациях на выборах в Косово

БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. Директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES (Любляна) доктор наук Зияд Бечирович предупредил о возможных "махинациях" на внеочередных парламентских выборах в самопровозглашенном Косово 6 октября, в результате у власти останется нынешнее руководство края.

ЦИК самопровозглашенной республики накануне сообщил об окончании подачи заявок участников досрочных парламентских выборов. На 120 мест в косовском "заксобрании" претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат.

Правящие в Приштине бывшие боевики албанской "Освободительной армии Косово" (ОАК) в этот раз пошли на выборы несколькими колоннами. Коалиции "Альянса за будущее Косово" экс-премьера Рамуша Харадиная и Социал-демократической партии Шпенда Ахмети снова выдвинула кандидатом в премьеры Харадиная. Демократическая партия Косово, близкая "президенту" Хашиму Тачи, предложила на премьерский пост бывшего главу спецслужбы ОАК, нынешнего парламентского "спикера" Кадри Весели. Вице-премьер и влиятельный полевой командир Фатмир Лимай со своей партией NISMA сформировал коалицию с миллионером, бывшим "президентом" и главой косовского "МИД" Бехджетом Пацолли и его "Альянсом за Новое Косово".

"У власти в Косово находятся политическо-криминальные структуры. Там говорят – правят военные преступники и преступники мирного времени. Сейчас они помешали формированию большой коалиции между оппозиционным Демократическим союзом Косово (ДСК) экс-премьера Исы Мустафы и движением "Самоопределение" Альбина Курти. Потому что в случае создания такой коалиции, было бы ясно – кто победитель на выборах", - заявил эксперт РИА Новости.

Ранее сторонники Мустафы выдвинули первую женщину на пост премьера – университетского преподавателя Вьосу Османи. По словам аналитика, созданию коалиции умеренных демократов и радикально оппозиционного "Самоопределения" нынешние косовские власти "воспрепятствовали через отдельных членов ДСК".

"Согласно всем анкетам Альбин Курти - кандидат-фаворит на пост премьера самопровозглашенной республики, а его движение – на первом или втором месте по результатам опросов. Так что, будет ожесточенная политическая борьба, и я не уверен, что политическо-криминальные структуры, которые символизируют Харадинай и Тачи, позволят встать другим политическим силам во главе Косово, что плохо для него в целом", - отметил эксперт.

"Существует вероятность крупных махинаций на выборах, того, что они силой запугают граждан, фальсифицируют результаты, и люди под угрозой в недемократической атмосфере выйдут голосовать за существующий режим", - считает собеседник агентства.

Для партий нацменьшинств в косовском "парламенте" отведено по квоте 20 мест. Крупнейшее движение, которое представляет интересы сербов, – "Сербский список" - открыто связано с правительством в Белграде и призывает соотечественников к объединению сил. Официально избирательная кампания стартует 25 сентября.

Бывший полевой командир Освободительной армии Косово и "премьер" Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово в ходе войны 1998-1999 годов, но воспользовался правом сохранять молчание. В конце июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку.