В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 491 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 408 человек (женщин – 123, детей – 208), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 083 человек (женщин – 325, детей – 552)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились восемь граждан Сирии.

За прошедшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям САР выдано 1 000 продовольственных наборов общим весом 4,95 тонны: в Сайя (провинция Тартус) местным жителям выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,47 тонны; в Хшам (провинция Дэйр-Эз-Зор) - 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны.