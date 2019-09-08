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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев

10:30 08.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 491 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 408 человек (женщин – 123, детей – 208), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 083 человек (женщин – 325, детей – 552)", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились восемь граждан Сирии.
За прошедшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям САР выдано 1 000 продовольственных наборов общим весом 4,95 тонны: в Сайя (провинция Тартус) местным жителям выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,47 тонны; в Хшам (провинция Дэйр-Эз-Зор) - 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 30 взрывоопасных предметов.
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