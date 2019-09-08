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РИА Новости

В Японии число отмененных из-за тайфуна авиарейсов увеличилось до 103

10:06 08.09.2019
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© AP Photo / Shizuo KambayashiЖители Японии во время непогоды
Жители Японии во время непогоды
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Жители Японии во время непогоды. Архивное фото
ТОКИО, 8 сен – РИА Новости. Более ста внутренних авиарейсов было отменено в Японии в связи с приближением мощного тайфуна "Факсай" к центральными и восточным районам страны, сокращена интенсивность движения поездов, в том числе скоростных, передает телеканал NHK.
Ранее сообщалось о 23 отмененных рейсах.
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По данным Главного метеорологического агентства страны, в настоящее время тайфун "Факсай", который получил 15-ый порядковый номер в текущем сезоне, находится в 140 километрах к юго-юго-западу от острова Хатидзё и движется на северо-запад со скоростью 30 километров в час. Давление в центре циклона составляет 960 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 40 метрам в секунду, при порывах - до 60 метров в секунду. Высота волн на море может достигать 10 метров.
В связи с непогодой были отменены 103 внутренних авиарейса, связывающих токийский аэропорт Ханэда с другими районами страны. Также объявлено об отмене не менее 50 скоростных поездов, следующих в вечернее время между Токио и городом Осака.
Как ожидается, тайфун подойдет к Токио в ночь на понедельник. Синоптики предупреждают, что в районе Канто, где расположена японская столица, ожидается до 300 миллиметров осадков, а скорость ветра может достигать 40 метров в секунду.
В настоящее время около 40 тысяч человек получили рекомендации о подготовке к эвакуации на случай стихии.
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