Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T09:12Z
https://ria.ru/20190908/1558441391.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155844/13/1558441354_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_803312e13b62866433493f29fabf84cf.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

09:12 08.09.2019
238
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПразднование Дня города в Москве
Празднование Дня города в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Празднование Дня города в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Комфортная и по-летнему тёплая погода с температурой до 24 градусов тепла без осадков ожидает москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня антициклон скандинавского происхождения обеспечит москвичей и жителей Подмосковья солнечной, сухой и очень комфортной погодой с температурными показателями середины августа. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в мегаполисе плюс 22- 24 градуса, по области плюс 20-25 градусов", - рассказал Синенков.
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
5 сентября, 15:41РИА Новости
Москвичи смогут узнавать прогноз погоды с точностью до километра
Синоптик добавил, что атмосферное давление будет существенно выше нормы - 758 миллиметров ртутного столба и будет слабо повышаться. Ветер умеренный - 1-6 метров в секунду.
000000
Обсудить 0
МоскваМосковская областьОбщество
Рекомендуем
Вид на гору Ай-Петри
В Крыму объявили штормовое предупреждение
РИА
Новости
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
Единый день голосования в регионах России
В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
Лента
новостей
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
Здание посольства РФ в Варшаве
Польcкий журналист заявил о необходимости диалога с Москвой
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах в Иркутской области к полудню составила около 10%
Пенсионерка на избирательном участке
На сахалинском избирательном участке произошло возгорание
Единый день голосования в Крыму
Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Министр иностранных дел Китая Ван И
Эксперт поддержал Лаврова в отказе называть Китай "большим братом" России
Отделение обмена валюты Гонконге
Торговая война между США и Китаем продлится долго, считает эксперт
Единый день голосования в регионах России
Мониторинговая группа СПЧ наблюдает за голосованием в 12 субъектах России
Единый день голосования в регионах России
День тишины в России прошел в полном спокойствии, заявили в ЦИК
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
Единый день голосования в регионах России
Явка в первые часы голосования на выборах главы Башкирии составила 10,13 %
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%
09:40Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
09:39Желающих проголосовать онлайн могло быть в разы больше, считают в ЦИК
09:36В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
09:34Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
09:29На выборах в Курганской области к 10 утра проголосовали 6,86% избирателей
09:27Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%
09:26В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:24Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей
09:19В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
09:18На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
09:15В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
09:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:11Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
09:07В ДНР заявили о загоревшемся из-за обстрела силовиков доме в Ясиноватой
09:04Польcкий журналист заявил о необходимости диалога с Москвой
09:03В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
09:00Эксперт поддержал Лаврова в отказе называть Китай "большим братом" России
08:53Явка в первые часы голосования на выборах главы Башкирии составила 10,13 %
Лента новостейМолния