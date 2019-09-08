Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Комфортная и по-летнему тёплая погода с температурой до 24 градусов тепла без осадков ожидает москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня антициклон скандинавского происхождения обеспечит москвичей и жителей Подмосковья солнечной, сухой и очень комфортной погодой с температурными показателями середины августа. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в мегаполисе плюс 22- 24 градуса, по области плюс 20-25 градусов", - рассказал Синенков.