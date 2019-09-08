В ДНР заявили о загоревшемся из-за обстрела силовиков доме в Ясиноватой

ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватую, загорелся жилой дом, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 07.25 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли целенаправленный огонь с применением противотанковой управляемой ракеты со стороны Авдеевки (под контролем Киева – ред.) в направлении Ясиноватой. В результате обстрела произошло возгорание кровли в жилом доме по улице Днепропетровская", - сказал представитель ДНР в СЦКК.