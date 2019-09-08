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РИА Новости

В ДНР заявили о загоревшемся из-за обстрела силовиков доме в Ясиноватой

09:07 08.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожарные МЧС ДНР
Пожарные МЧС ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Пожарные МЧС ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватую, загорелся жилой дом, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 07.25 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли целенаправленный огонь с применением противотанковой управляемой ракеты со стороны Авдеевки (под контролем Киева – ред.) в направлении Ясиноватой. В результате обстрела произошло возгорание кровли в жилом доме по улице Днепропетровская", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
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Ясиноватая - подконтрольный ДНР город с населением около 40 тысяч человек. Находится у линии фронта между Донецком и подконтрольной Киеву Авдеевкой. В Ясиноватой расположен крупный железнодорожный узел.
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