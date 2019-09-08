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РИА Новости

Торговая война между США и Китаем продлится долго, считает эксперт

08:49 08.09.2019
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© AP Photo / Kin CheungОтделение обмена валюты Гонконге
Отделение обмена валюты Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Отделение обмена валюты Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Торговая война Китая и США фактически является борьбой за доминирование в мире, никто из них уступать не намерен, поэтому конфликт затянется надолго, заявил РИА Новости директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Лукин.
"Я думаю, что временно и локально что-то можно решить, но принципиально, это будет очень долго, потому что это спор за первенство между двумя крупнейшими державами, они не будут уступать. США делают последнюю попытку задержать развитие Китая в качестве реального конкурента. Со стороны США это борьба за то, чтобы сохранить свое доминирование в мире, а со стороны Китая – за то, чтобы занять равное место", - сказал Лукин на полях международного форума цивилизаций аналитического центра Taihe.
По его словам, меры, которые США требуют принять от Китая, означают для Пекина фактически поставить свою экономику под американский контроль, "там должна быть, например, комиссия, которая будет наблюдать, проводит ли Китай реформы, это примерно, как у них в конце 19-го века таможней заведовали англичане, Китай этого не поймет, потому что коммунисты с этим всю жизнь и боролись".
"Посмотрим, сможет ли Китай справиться, потому что он крайне зависим от США, так как модель развития экспортная, основанная на использовании американских технологий, хотя сейчас они пытаются развить свои", - добавил собеседник агентства.
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Лукин отметил, что более мелкие страны для США не представляют политической угрозы, "они опасаются, что Китай, создав промышленность и собственные технологии, создаст и передовые военные технологии, что будет представлять политическую и даже военную угрозу".
К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по его мнению, от этого только выигрывает.
Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.
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