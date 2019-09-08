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РИА Новости

Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа

05:03 08.09.2019
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© РИА Новости / Заман РамазановВ Дамаске российские христиане и мусульмане раздали гумпомощь нуждающимся
В Дамаске российские христиане и мусульмане раздали гумпомощь нуждающимся
© РИА Новости / Заман Рамазанов
ДАМАСК, 8 сен – РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили более 2 тонн гуманитарной помощи жителям города Нава в провинции Дераа, расположенной на юго-западе страны на иорданской границе, сообщил журналистам глава ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин.
Нава, второй по численности населения город в провинции Дераа, находится в 85 километрах к югу от Дамаска, недалеко от Голанских высот. Административный центр этой провинции был возвращен под контроль правительства только чуть более года назад.
"Перед выездом в Наву мы встречались с местными органами власти и шейхами. Уточнили, где наиболее необходимо произвести выдачу гуманитарной помощи. В каждый продуктовый набор входят мука, рис, консервы, сахар, чай. Кроме того, в местной школе мы раздали наборы для первоклассников, а также подарили мальчишкам в школе баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи, благо условия для занятий спортом здесь, как мы видим, есть", - сказал Бакин.
По его словам, одновременно с выдачей продуктовых наборов в здании школы вели прием российские военные врачи. Они осмотрели всех желающих, поставили первичные диагнозы и назначили лечение, добавил генерал-майор. Лекарства медики раздавали бесплатно.
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