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РИА Новости

Шойгу отметил вклад бронетанковых войск в обороноспособность государства

00:30 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников предприятий оборонной промышленности с днем танкиста, отметив их вклад в укрепление обороноспособности государства.
"Достойно продолжая славные традиции предшественников, нынешние защитники отечества постоянно совершенствуют боевую выучку, способствуют укреплению обороноспособности государства... Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником!" - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
Шойгу также отметил работу научных и производственных коллективов, благодаря которым постоянно повышается уровень технического оснащения танковых частей и соединений.
Глава ведомства поблагодарил работников бронетанковых войск за службу, пожелал им здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо родины.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи
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Министерство обороны РФСергей ШойгуРоссияБезопасностьОбщество
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