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РИА Новости

Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии

00:23 08.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Впервые в новейшей истории Абхазии пройдет второй тур выборов главы государства. В воскресенье жители будут выбирать между действующим президентом Раулем Хаджимбой и председателем оппозиционной партии "Амцахара" Алхасом Квицинией.
Всего в Абхазии будут открыты 152 участка, они будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). За пределами республики откроются два участка в России – в Черкесске и в Москве.
Порог явки во втором туре составляет 25%. Для победы кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против всех.
Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент. Кандидат на этот пост идет в связке с претендентом на пост президента. С Хаджимбой баллотируется начальник экспертного управления его администрации Аслан Барциц, с Квицинией - депутат республиканского парламента Дмитрий Дбар.
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Первый тур 25 августа не выявил явного фаворита выборов. Согласно итоговым результатам ЦИК, Хаджимба набрал 24,83%, Квициния – 22,91%. На третьем месте оказался советник министра обороны Олег Аршба – 22,56%.

Интрига

Главной интригой двух недель между первым и вторым турами был вопрос, за кого из фаворитов призовет голосовать "бронзовый" призер первого тура Олег Аршба и стоящий за ним экс-президент Абхазии, все еще популярный в республике Александр Анкваб. По мнению экспертов, за свою поддержку политики могли попросить какие-либо посты, в частности, было известно о желании Анкваба занять кресло премьера.
За два дня до выборов Аршба и Анкваб заявили о поддержке Квицинии. По мнению экспертов, это серьезно увеличивает его шансы на победу – ведь ему удалось аккумулировать вокруг себя весь недовольный электорат.
Интересно, что в ходе теледебатов Квициния заявил, что не обещал Анквабу пост премьера в случае своей победы.
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В пылу спора Хаджимба посоветовал оппоненту уточнить некоторые спорные моменты у его "будущего премьера", имея в виду Анкваба.
"У меня премьер-министра будущего нет пока. Вас как главу государства ваши люди очень плохо информируют. Ваши предположения ошибочные… Со мной он, по крайней мере, точно вам говорю - не торговался (о постах)… Со мной никто не торговался. Откуда вы знаете, кто при моем выигрыше будет премьер-министром?" - заверил оппозиционер.
В свою очередь, Квициния заявил, что это сам Хаджимба пытался склонить на свою сторону Аршбу и Анкваба.
"Тогда не надо было к этому будущему, как вы говорите, премьер-министру - не надо было тогда к моему будущему премьер-министру обращаться за помощью во время выборов. Этого не надо было делать тогда", - возмутился Квициния.

Наблюдатели

Как и в первом туре, представители других стран будут снова следить за ходом голосования. Так, в республику приедут российские и югоосетинские законодатели. Также руководитель аппарата парламента Вадим Бжания рассказал РИА Новости, что приглашения направили и в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики. Тогда наблюдатели отметили демократичность и высокий уровень проведения абхазских выборов и не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на их результаты.
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