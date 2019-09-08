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РИА Новости
Единый день голосования

Руководителей 17 регионов выберут в России 8 сентября

00:14 08.09.2019 (обновлено: 00:22 08.09.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПенсионерка на избирательном участке
Пенсионерка на избирательном участке
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Руководителей 17 регионов выберут в России 8 сентября. В 16 из них пройдет прямое голосование, а в одном главу региона назначит парламент. В трех субъектах на выборы идут действующие губернаторы, еще в 14 - временно исполняющие обязанности руководителей регионов.

Действующие губернаторы

В Волгоградской области на выборы главы региона идет действующий губернатор Андрей Бочаров. Ему 49 лет, он был назначен врио главы региона в апреле 2014, а уже в сентябре того же года на выборах набрал 88,49% голосов.
Олег Кувшинников, который руководит Вологодской областью семь лет, также участвует в выборах главы региона. В феврале ему исполнилось 54 года. После отставки предыдущего губернатора Вячеслава Позгалева Кувшинникова 14 декабря 2011 года назначили врио главы региона, а через две недели утвердили в должности губернатора. В 2014 году он победил губернаторских выборах, набрав 62,98%.
Губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову 43 года. Он был назначен врио руководителя региона в сентябре 2013 года. В сентябре 2014 года он выиграл выборы, набрав 84,22%. В это году Владимиров также участвует в выборах и будет бороться за губернаторское кресло с еще четырьмя кандидатами.
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Временно исполняющие обязанности

В 14 субъектах РФ на выборы идут временно исполняющие обязанности глав регионов. Так, в выборах в Мурманской области участвует врио губернатора Андрей Чибис, который был назначен на эту должность в марте 2019 года. До этого он занимал пост главного государственного жилищного инспектора России. В Оренбургской области на выборы идет Денис Паслер, который исполняет обязанности главы региона с марта 2019 года.
В выборах главы Калмыкии участвует Бату Хасиков, которого назначили врио главы республики 20 марта 2019 года. Он известен в мире спорта как кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов. В 2007 году он снялся в фильме "Бой с тенью 2: Реванш".
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков также участвует в выборах. Он был назначен врио главы региона в октябре 2018 года, до этого работал заместителем губернатора Тюменской области.
Бывший вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов в октябре 2018 года был назначен врио Липецкой области. Он также решил участвовать в выборах.
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В выборах главы Санкт-Петербурга принимает участие врио губернатора Александр Беглов. Ему 63 года. Президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора в октябре 2018 года. До этого Беглов был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.
В Курской области в выборах принимает участие врио губернатора Роман Старовойт. Он назначен на эту должность в октябре 2018 года, до этого был заместителем министра транспорта России. Старовойт также является вице-президента федерации биатлона Санкт-Петербурга.
Экс-глава городского округа Красногорск Радий Хабиров был назначен врио главы Башкирии в октябре 2018 года и также принял решение участвовать в выборах. До 2008 года он работал в Башкирии и возглавлял администрацию президента республики.
В выборах губернатора Челябинской области участвует врио главы региона Алексей Текслер. Ему 46 лет. Должность врио главы региона он занимает с марта 2019 года, до этого он был первым заместителем министра энергетики РФ.
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Принимать участие в выборах в Республике Алтай будет врио главы региона Олег Хорохордин. Его назначили на эту должность в марте 2019 года, до этого он был заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.
В Астраханской области в выборах участвует Игорь Бабушкин, который был назначен врио губернатора лишь 5 июня. До этого исполнял обязанности главы региона Сергей Морозов, но он подал прошение об отставке по собственному желанию, проработав около девяти месяцев.

Досрочные выборы

В двух регионах Дальнего Востока пройдут досрочные губернаторские выборы. В Сахалинской области в выборах будет принимать участие врио губернатора Валерий Лимаренко. Он занял эту должность в декабре прошлого года, сменив Веру Щербину, которая была в должности с сентября 2018 года, после того как экс-глава Сахалинской области Олег Кожемяко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.
В досрочных выборах главы Забайкалья принимает участие врио губернатора Александр Осипов. Его назначили на должность в октябре 2018 года, до этого он был первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока.
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Голосование через парламент

В Ингушетии не проводятся прямые выборы главы региона. Депутаты республиканского парламента выберут нового главу региона из трех кандидатур, представленных президентом Урусхана Евлоева, Магомеда Зурабова и Махмуд-Али Калиматова.

Главы городов

Также 8 сентября пройдут выборы глав трех столиц субъектов России. Впервые с 2007 года прямые выборы мэра пройдут в Улан-Удэ. В них принимает участие исполняющий обязанности руководителя городской администрации Игорь Шутенков. В выборах мэра в Анадыре принимает участие и.о. главы городского округа Леонид Николаев, в Новосибирске - действующий глава города Анатолий Локоть.
Также на 8 сентября назначены дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в четырех одномандатных округах.
Избранный по Новгородскому избирательному округу депутат Александр Коровников в августе прошлого года скончался. В апреле этого года умер депутат Николай Ковалев, избранный в Орловской области.
В сентябре 2018 года депутат Госдумы от ЛДПР по Комсомольскому избирательному округу Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края. Теперь на его место в ГД претендуют 10 человек, одна из них - певица Виктория Цыганова.
Депутат Госдумы от Серовского одномандатного округа Сергей Бидонько в декабре 2018 года сложил полномочия, так как занял должность вице-губернатора Свердловской области. На его мандат претендуют семь кандидатов, один из них - биатлонист Антон Шипулин.
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Единый день голосованияАндрей ЧибисСбербанк РоссииЛДПРГосдума РФОлег КожемякоВладимир ПутинРоссияПолитика
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