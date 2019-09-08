Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T01:51Z
https://ria.ru/20190908/1558402618.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/135794/83/1357948374_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_5468767428cf5f6999c977c4d955a630.jpg
РИА Новости
Туризм

Российские туристы рассказали как относятся к беспилотным поездам

11:30 08.09.2019
251
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкТренажер электропоезда "Ласточка" в передвижном выставочно-лекционном комплексе "РЖД" в Иваново
Тренажер электропоезда Ласточка в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Почти две трети российских туристов готовы к появлению беспилотных поездов, сообщает OneTwoTrip.
Сервис путешествий провел опрос более тысячи человек и выяснил, будут ли они ездить на поездах, которыми управляет электроника, а не машинист.
Оказалось, что к появлению беспилотных поездов готовы больше половины россиян (63,6%).
Не терпится прокатиться на беспилотном поезде 38,6% путешественникам, принявшим участие в исследовании. 25% настроены более осторожно: они хотели бы воспользоваться беспилотником, но не сразу после запуска. Еще четверть респондентов пока опасаются такого вида транспорта и не планируют им пользоваться. А 11,4% опрошенных совсем не доверяют подобным технологиям.
Поезда "Ласточка" в настоящее время ездят не только по МЦК в Москве, но и в другие города, например, в Тверь и Нижний Новгород.
"По планам, первые “Ласточки”, управляемые без участия человека, появятся на МЦК в 2021 году, - комментирует директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов. - При этом в мире беспилотники уже несколько лет активно используются, например, в ОАЭ, Канаде, Японии и Сингапуре. Скоро к ним присоединится и Россия".
Грот в Новом дворце Фридриха Великого в Потсдаме
20 сентября 2018, 07:34РИА Новости
Трамвай без водителя появится в Германии
Новейшие беспилотные поезда оснащены камерами, радарами и сканирующими лидарами, которые создают трехмерное изображение окружающего пространства. На крыше каждого поезда установлена инфракрасная камера, с помощью которой специалисты могут оценивать состояние и занятость путей.
Недавно испытание беспилотного поезда "Ласточка" прошло на полигоне в Щербинке. Тогда были отработаны все технологии, которые задействуют техническое зрение и управляют движением поезда без участия человека. В ходе поездки также протестировали нештатную ситуацию: "Ласточка" автоматически затормозила перед манекеном, который лежал на путях.
Пассажиры идут по платформе перед отправлением поезда Ласточка. Архивное фото
18 августа, 20:48Туризм
Названы самые популярные маршруты поездов "Ласточка"
500003
ТуризмТуризмтуристыпоездаНовости - Туризм
Рекомендуем
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР объяснили потерю ОБСЕ связи с беспилотником в Донбассе
РИА
Новости
Презентация Apple - Новые ноутбуки MacBook с13-дюймовым и 15-дюймовым дисплеями
Авиакомпания Emirates запретила пассажирам провозить дефектные MacBook Pro
Избиратели проходят процедуру подтверждения личности с помощью сканирования отпечатка пальца на избирательном участке в Бишкеке, перед тем как проголосовать на выборах президента Киргизии
В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Министр иностранных дел Китая Ван И
Эксперт поддержал Лаврова в отказе называть Китай "большим братом" России
Лента
новостей
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана назвал главное препятствие для мира в стране
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
Смартфон
Россияне ждут от новых iPhone большей емкости аккумулятора
Самолеты в аэропорту Шереметьево
Прокуратура начала проверку после инцидента с самолетом в Шереметьево
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Памфилова рассказала про фейки о нарушениях на выборах
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Единый день голосования в регионах России
В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
Катовице, Сидней, Шри-Ланка и другие лингвистически опасные города и страны
Катовице, Сидней, Шри-Ланка и другие лингвистически опасные города и страны
Единый день голосования в регионах России
Подсчет 100% бюллетеней на выборах главы Сахалина завершится во вторник
Пожар в жилом доме в центре Москвы
Московскую пенсионерку заподозрили в сожжении двух человек
Глава ДНР Денис Пушилин
В ДНР сообщили о планах по запуску железнодорожного сообщения с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
Лента новостейМолния