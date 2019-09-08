Российские туристы рассказали как относятся к беспилотным поездам

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Почти две трети российских туристов готовы к появлению беспилотных поездов, сообщает OneTwoTrip.

Сервис путешествий провел опрос более тысячи человек и выяснил, будут ли они ездить на поездах, которыми управляет электроника, а не машинист.

Оказалось, что к появлению беспилотных поездов готовы больше половины россиян (63,6%).

Не терпится прокатиться на беспилотном поезде 38,6% путешественникам, принявшим участие в исследовании. 25% настроены более осторожно: они хотели бы воспользоваться беспилотником, но не сразу после запуска. Еще четверть респондентов пока опасаются такого вида транспорта и не планируют им пользоваться. А 11,4% опрошенных совсем не доверяют подобным технологиям.

Поезда "Ласточка" в настоящее время ездят не только по МЦК в Москве, но и в другие города, например, в Тверь и Нижний Новгород.

"По планам, первые “Ласточки”, управляемые без участия человека, появятся на МЦК в 2021 году, - комментирует директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов. - При этом в мире беспилотники уже несколько лет активно используются, например, в ОАЭ, Канаде, Японии и Сингапуре. Скоро к ним присоединится и Россия".

Новейшие беспилотные поезда оснащены камерами, радарами и сканирующими лидарами, которые создают трехмерное изображение окружающего пространства. На крыше каждого поезда установлена инфракрасная камера, с помощью которой специалисты могут оценивать состояние и занятость путей.