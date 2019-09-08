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РИА Новости
Туризм

В США обнаружена редкая двуглавая змея

01:40 08.09.2019
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© Фото : Herpetological Associates, Inc.Двуглавая гремучая змея, найденная в Нью-Джерси, США
Двуглавая гремучая змея, найденная в Нью-Джерси, США
© Фото : Herpetological Associates, Inc.
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В Нью-Джерси пара экологов обнаружила двуглавую гремучую змею и назвала ее "Дабл Дейвом", сообщает ABC news.
У редкой ядовитой змеи – две полностью сформированные головы с четырьмя глазами и двумя языками, но тело одно. Герпетолог Дейв Шнайдер сказал, что за свой многолетний впервые столкнулся с такой аномалией.
Из-за того, что двуглавые змеи медленно передвигаются, у них мало шансов выжить в дикой природе. Как правило, в неволе они живут от 15 до 20 лет.
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