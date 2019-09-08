В США обнаружена редкая двуглавая змея

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В Нью-Джерси пара экологов обнаружила двуглавую гремучую змею и назвала ее "Дабл Дейвом", сообщает ABC news.
У редкой ядовитой змеи – две полностью сформированные головы с четырьмя глазами и двумя языками, но тело одно. Герпетолог Дейв Шнайдер сказал, что за свой многолетний впервые столкнулся с такой аномалией.
Из-за того, что двуглавые змеи медленно передвигаются, у них мало шансов выжить в дикой природе. Как правило, в неволе они живут от 15 до 20 лет.
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